Коноплянка выбрал игровой номер в "Краковии" в честь Роналдиньо
Фото сайт "Краковии"
Новичок "Краковии" Евгений Коноплянка ответил на вопросы о переходе из "Шахтёра" в польский клуб.
"Президент и тренер сказали, что хотят видеть меня в Кракове - чтобы перешёл в "Краковию" и показал, что умею на поле. Для меня было удовольствием разговаривать с ними как с семьёй. Это первое - мне нравится, когда меня хотят видеть и зовут по-отечески.
Моё физическое состояние? Хорошее, я в форме. Последняя травма была восемь месяцев назад - это был плохой период. Теперь хочу показать людям, которые могли позабыть, как я играю. Я голоден и хочу помочь команде зарабатывать по три очка в каждой игре.
Почему выбрал номер "80"? Это просто. Помните, какой номер был у Роналдиньо в "Милане"? 80-й. Так что я - Роналдиньо-младший.
Личные цели на этот сезон? Я не думаю о голах или ассистах. Да, мне нужна помощь, но я думаю лишь о первых трёх очках - посмотреть в глаза команде, увидеть каждого счастливым. Для меня неважны голы и ассисты. Хорошо, скажу: минимум для меня - забить 5 голов и отдать 5 результативных передач. Это для начала, но посмотрим", - сказал украинский вингер.
Коноплянка выступал за "Шахтёр" с сентября 2019 года, сыграл 46 матчей, забил 5 голов и сделал 3 ассиста.
32-летний футболист перешёл в "Краковию" на правах свободного агента, заключив контракт до конца сезона с опцией продления еще на один год.
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