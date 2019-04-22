Коноплянка выбыл из строя на неопределённый срок
Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка травмировался во время тренировки своей команды, сообщает Bild.
По информации источника, предварительно у 29-летнего украинца повреждение приводящей мышцы правого бедра.
Сроки восстановления футболиста пока неизвестны. Они будут определены по итогам углублённого медобследования.
В текущем сезоне Коноплянка сыграл за "Шальке" 20 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
Не пропустите: В Испании назвали предварительный диагноз травмированного Черышева. | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии
опрос
Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Лента новостей
-
Нападающий "Енисея" Саркисов из-за травмы пропустит 3 недели
-
Роналду посвятил пост в инстаграме собственному величию
-
Фабрегас: "Если бы я играл с Мбаппе, это было бы очень весело"
-
Жена Ракицкого показала фото мужа с новорождённым ребёнком
-
Сарри: "Жиру участвовал в 39 матчах. В 39!...не 9, а 39"
-
Лебеф: "Я считаю, что время Моуринью подошло к концу"
-
Все деньги от штрафа Аяза Гулиева были переданы в благотворительный фонд
-
Опубликована символическая сборная 24-го тура РПЛ по версии InStat
-
Суд разрешил врачу "Зенита" посетить Кокорина
-
Сарри: "Люди слишком преувеличивают важность Лиги Чемпионов"
-
Коноплянка выбыл из строя на неопределённый срок
-
Гол Вагнера Лава принёс "Коринтиансу" трофей
-
Павар рассказал, почему его купила "Бавария"
-
Кто заменит Азара? "Челси" выбирает между двумя игроками
-
Назаров посвятил песню победе "Спартака" над "Енисеем"
-
"Интер" определился с главным кандидатом на замену Икарди
-
Аршавин поставил Семака на один уровень с Нагельсманом, Моуринью и Виллаш-Боашем
-
4
Клопп подколол "Манчестер Юнайтед" в преддверии манкунианского дерби
-
Бензема высказался о своём будущем в "Реале"
-
Головин прокомментировал поражение от ПСЖ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|30
|70
|2
|Боруссия Дортмунд
|30
|69
|3
|РБ Лейпциг
|30
|61
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|29
|52
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|30
|51
|6
|Хоффенхайм
|30
|50
|7
|Байер Леверкузен
|30
|48
|8
|Вердер Бремен
|30
|46
|9
|Вольфсбург
|29
|45
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|30
|37
|11
|Герта
|30
|36
|12
|Майнц 05
|30
|36
|13
|Фрайбург
|30
|32
|14
|Аугсбург
|30
|31
|15
|Шальке
|30
|27
|16
|Штутгарт
|30
|21
|17
|ФК Нюрнберг
|30
|18
|18
|Ганновер 96
|30
|15