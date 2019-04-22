Коноплянка выбыл из строя на неопределённый срок

Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка травмировался во время тренировки своей команды, сообщает Bild.

По информации источника, предварительно у 29-летнего украинца повреждение приводящей мышцы правого бедра.

Сроки восстановления футболиста пока неизвестны. Они будут определены по итогам углублённого медобследования.

В текущем сезоне Коноплянка сыграл за "Шальке" 20 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: В Испании назвали предварительный диагноз травмированного Черышева. | http://soccernews.ru