Коноплянка выбыл из строя на неопределённый срок

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Коноплянка выбыл из строя на неопределённый срок

Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка травмировался во время тренировки своей команды, сообщает Bild.

По информации источника, предварительно у 29-летнего украинца повреждение приводящей мышцы правого бедра.

Сроки восстановления футболиста пока неизвестны. Они будут определены по итогам углублённого медобследования.

В текущем сезоне Коноплянка сыграл за "Шальке" 20 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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