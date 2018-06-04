Коноплянка вышел на третье место в гонке бомбардиров сборной Украины
Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка оформил дубль в товарищеском матче с Албанией (4:1) и довел счет своим мячам за национальную команду до 17-ти.
Игра прошла вчера и завершилась победой украинцев со счетом 4:1.
В гонке бомбардиров Коноплянка вышел на третье место, обогнав форварда Сергея Реброва. Выше в списке лучших "снайперов" сборной стоят Андрей Ярмоленко (35) и Андрей Шевченко (48). | http://soccernews.ru
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|Штутгарт
|34
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|34
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|Боруссия Менхенгладбах
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|Герта
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|Ганновер 96
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|Майнц 05
|34
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|Вольфсбург
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|18
|Кельн
|34
|22