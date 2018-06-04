Коноплянка вышел на третье место в гонке бомбардиров сборной Украины

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка оформил дубль в товарищеском матче с Албанией (4:1) и довел счет своим мячам за национальную команду до 17-ти.

Игра прошла вчера и завершилась победой украинцев со счетом 4:1.

В гонке бомбардиров Коноплянка вышел на третье место, обогнав форварда Сергея Реброва. Выше в списке лучших "снайперов" сборной стоят Андрей Ярмоленко (35) и Андрей Шевченко (48). | http://soccernews.ru