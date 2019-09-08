Коноплянка: "Я бы отказался переходить в "Боруссию" или "Баварию"
Новичок донецкого "Шахтера" полузащитник Евгений Коноплянка заявил, что недоволен своими выступлениями в чемпионате Германии, где команды играют в силовой футбол.
"Будет смешно звучать, но если бы я получил предложение от дортмундской "Боруссии" или "Баварии", наверное, отказал бы им. Потому что Бундеслига - не мой чемпионат. Это я понял еще после года нахождения там.
Не хочу говорить, что допустил ошибку, что жалею. Но испанский чемпионат подходил мне больше, чем немецкий. Там больше силовой футбол, что скрывать, я не подхожу к этому, у меня другие плюсы. Нужно выбирать свой чемпионат и команду", - приводят слова Коноплянки украинские СМИ.
Перед закрытием летнего трансферного окна Коноплянка перешел в "Шахтер" из "Шальке-04" за 1,5 миллиона евро. Футболист подписал с донецким клубом контракт до лета 2022 года.
29-летний Коноплянка выступал за "Шальке" с 2016 года. За это время он провел 78 матчей и забил 13 голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|3
|9
|2
|Бавария Мюнхен
|3
|7
|3
|Вольфсбург
|3
|7
|4
|Байер Леверкузен
|3
|7
|5
|Боруссия Дортмунд
|3
|6
|6
|Фрайбург
|3
|6
|7
|Боруссия Менхенгладбах
|3
|4
|8
|Хоффенхайм
|3
|4
|9
|Шальке
|3
|4
|10
|Унион Берлин
|3
|4
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|2
|3
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|2
|3
|13
|Кельн
|3
|3
|14
|Падерборн
|3
|1
|15
|Аугсбург
|2
|1
|16
|Герта
|3
|1
|17
|Вердер Бремен
|2
|0
|18
|Майнц 05
|3
|0