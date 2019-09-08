Коноплянка: "Я бы отказался переходить в "Боруссию" или "Баварию"

Новичок донецкого "Шахтера" полузащитник Евгений Коноплянка заявил, что недоволен своими выступлениями в чемпионате Германии, где команды играют в силовой футбол.

"Будет смешно звучать, но если бы я получил предложение от дортмундской "Боруссии" или "Баварии", наверное, отказал бы им. Потому что Бундеслига - не мой чемпионат. Это я понял еще после года нахождения там.

Не хочу говорить, что допустил ошибку, что жалею. Но испанский чемпионат подходил мне больше, чем немецкий. Там больше силовой футбол, что скрывать, я не подхожу к этому, у меня другие плюсы. Нужно выбирать свой чемпионат и команду", - приводят слова Коноплянки украинские СМИ.

Перед закрытием летнего трансферного окна Коноплянка перешел в "Шахтер" из "Шальке-04" за 1,5 миллиона евро. Футболист подписал с донецким клубом контракт до лета 2022 года.

29-летний Коноплянка выступал за "Шальке" с 2016 года. За это время он провел 78 матчей и забил 13 голов.

Не пропустите: Киевское "Динамо" незаконно тратило деньги УЕФА, выделенные на развитие украинского футбола. | http://soccernews.ru