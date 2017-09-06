Коноплянка: "Я мог перейти в "Лацио" или "Интер", но остался в "Шальке"

Украинский полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка заявил, что летом у него были варианты с переходом в другой клуб.

"Мной интересовались "Сток Сити", "Лацио", "Интер" и "Галатасарай". Если бы в "Шальке" остался прежний тренер Маркус Вайнцирль, то я бы ушел. Но у нас поменялся наставник и для меня все изменилось к лучшему", - приводит слова Коноплянки Football Italia.

В этом сезоне 27-летний Коноплянка провел за "Шальке" 3 матча и забил 3 гола.

Не пропустите: Коноплянка: "Сейчас в "Шальке" всё у меня идёт хорошо". | http://soccernews.ru