Коноплянка завтра прилетит в Турцию для завершения перехода в "Бешикташ"

Хавбек "Шальке" Евгений Коноплянка отправился в "Бешикташ" для завершения сделки. Завтра, 21 августа, 29-летний футболист прилетит в Турцию для прохождения медосмотра. Об этом пишет Fanatik.

Ранее сообщалось, что турецкому клубу переход футболиста будет стоить 2,5 миллиона евро. Однако клубы пока не договорились как именно будет поступать оплата.

В прошлом сезоне игрок в 21 матче забил один гол и сделал 2 ассиста.

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