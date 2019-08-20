Коноплянка завтра прилетит в Турцию для завершения перехода в "Бешикташ"
Хавбек "Шальке" Евгений Коноплянка отправился в "Бешикташ" для завершения сделки. Завтра, 21 августа, 29-летний футболист прилетит в Турцию для прохождения медосмотра. Об этом пишет Fanatik.
Ранее сообщалось, что турецкому клубу переход футболиста будет стоить 2,5 миллиона евро. Однако клубы пока не договорились как именно будет поступать оплата.
В прошлом сезоне игрок в 21 матче забил один гол и сделал 2 ассиста.
А еще: Переход Коноплянки в "Бешикташ" может сорваться| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|Фенербахче
|1
|3
|2
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|1
|3
|3
|Малатия Беледийеспор
|1
|3
|4
|Денизлиспор
|1
|3
|5
|Аланьяспор
|1
|3
|6
|Антальяспор
|1
|3
|7
|Джайкур Ризеспор
|1
|3
|8
|Трабзонспор
|1
|1
|9
|Касимпаса
|1
|1
|10
|Анкарагюджю
|1
|1
|11
|Коньяспор
|1
|1
|12
|Генчлербирлиги
|1
|0
|13
|Гёзтепе АС Измир
|1
|0
|14
|Кайсериспор
|1
|0
|15
|Галатасарай
|1
|0
|16
|Бешикташ
|1
|0
|17
|Истанбул ББ
|1
|0
|18
|Газиантеп ББ
|1
|0