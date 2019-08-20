Коноплянка завтра прилетит в Турцию для завершения перехода в "Бешикташ"

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Коноплянка завтра прилетит в Турцию для завершения перехода в "Бешикташ"

Хавбек "Шальке" Евгений Коноплянка отправился в "Бешикташ" для завершения сделки. Завтра, 21 августа, 29-летний футболист прилетит в Турцию для прохождения медосмотра. Об этом пишет  Fanatik.

Ранее сообщалось, что турецкому клубу переход футболиста будет стоить 2,5 миллиона евро. Однако клубы пока не договорились как именно будет поступать оплата.

В прошлом сезоне игрок в 21 матче забил один гол и сделал 2 ассиста. 

А еще: Переход Коноплянки в "Бешикташ" может сорваться| http://soccernews.ru
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