Коноплянка заявил о неприязни к игроку "Реала"

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Коноплянка заявил о неприязни к игроку "Реала"

Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка заявил о неприязни к хавбеку мадридского "Реала" Дани Себальосу.

"Себальос - самый запомнившийся игрок, которого я ненавидел. Вот я его первый раз вижу и уже его не полюбил, в плане футбола. Как он умеет провоцировать. Он сам кусает, где-то там наступил, ущипнул, судья этого не видит, а я не то, что вижу, а чувствую" - сказал украинец.

Напомним, что ранее Коноплянка выступал за "Севилью" и пересекался с Себальосом в дерби, когда тот ещё защищал цвета "Бетиса".

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