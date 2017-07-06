Коноплянку зовут в "Интер"

Миланский "Интер" заинтересовался хавбеком "Шальке" Евгением Коноплянкой.

Скауты итальянского клуба должны просмотреть украинца в ближайших матчах.

Ранее сообщалось, что Коноплянкой интересовался "Лацио".

Отметим, что "Интер" также был заинтересован в хавбеке "Динамо" Андрее Ярмоленко. | soccernews.ru