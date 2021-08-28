Конор Макгрегор отреагировал на возвращение Роналду в "Манчестер Юнайтед"

Фото инстаграм Конора Макгрегора

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор высказался о переходе в "Манчестер Юнайтед" нападающего Криштиану Роналду.

"Поздравляю Криштиану и "Манчестер Юнайтед". Приятно это слышать", - написал ирландский боец в твиттере.

Роналду вернулся в английский клуб спустя 12 лет. Он выступал за "красных дьяволов" с 2003 по 2009 год.

Макгрегор является болельщиком "МЮ".

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