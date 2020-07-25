Конор Макгрегор ответил на видео Серхио Рамоса

Теги реал мадридсерхио рамос

Конор Макгрегор ответил на видео Серхио Рамоса

Известный боец Конор Макгрегор ответил на видео капитана "Реала" Серхио Рамоса.

Макгрегор продемонстрировал, как он забивает гол, играя с друзьями.

"Что думаешь, Серхио?" - написал Макгрегор под видео.

Напомним, что ранее Рамос на тренировке спародировал фирменную походку Макгрегора, выложив видео с подписью: "Что думаешь, Конор?"

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