Конор Макгрегор ответил на видео Серхио Рамоса

Известный боец Конор Макгрегор ответил на видео капитана "Реала" Серхио Рамоса.

Макгрегор продемонстрировал, как он забивает гол, играя с друзьями.

"Что думаешь, Серхио?" - написал Макгрегор под видео.

Напомним, что ранее Рамос на тренировке спародировал фирменную походку Макгрегора, выложив видео с подписью: "Что думаешь, Конор?"

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