Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор рассказал, за кого будет болеть на Евро-2020. Об этом сообщает Sports.ru.

"Я большой фанат футбола. Однако из-за боев пришлось это немного оставить. На Евро буду болеть за Россию, конечно. Хотел бы побывать на финале турнира.

Ну и больше всех буду поддерживать за своих ирландцев!", - сказал Макгрегор.

Напомним, 16 ноября сборная России сыграет с Бельгией на "Газпром Арене". Начало матча - в 20:00 (мск).

Россия с 21 баллом занимает 2 место у турнирной таблице.

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