Конор Макгрегор рассказал, за кого будет болеть на Евро-2020
Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор рассказал, за кого будет болеть на Евро-2020. Об этом сообщает Sports.ru.
"Я большой фанат футбола. Однако из-за боев пришлось это немного оставить. На Евро буду болеть за Россию, конечно. Хотел бы побывать на финале турнира.
Ну и больше всех буду поддерживать за своих ирландцев!", - сказал Макгрегор.
Напомним, 16 ноября сборная России сыграет с Бельгией на "Газпром Арене". Начало матча - в 20:00 (мск).
Россия с 21 баллом занимает 2 место у турнирной таблице.
Не пропустите: Опубликовано фото футболки сборной России на Евро-2020. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
УЕФА оштрафовал Францию на 20 тысяч евро за нарушения перед матчем с Албанией
-
Решили сломать стереотипы о центральных матчах и посмотреть "Славия" - "Барселона". А там все очень неоднозначно! Тер Штеген занял место Месси?
-
"Реалу" в этом сезоне нужно 11 ударов для одного гола
-
Новый рейтинг ФИФА: Россия поднялась на 37-е место, Бельгия сохранила лидерство
-
Месси повторил рекорд Рауля и Роналду в Лиге Чемпионов
Лента новостей
-
Де Росси может стать тренером детской команды "Ромы"
-
"Ньюкасл" объявил о продлении контракта с голкипером Дубравкой
-
1
Бонуччи вступился за одноклубника Маттейса де Лигта
-
Эмери прокомментировал возможный выкуп хавбека "Реала" Дани Себальоса
-
Газизов прокомментировал возможное возвращение пива на стадионы
-
УЕФА оштрафовал Францию на 20 тысяч евро за нарушения перед матчем с Албанией
-
Магуайр высказался о возможных проявлениях расизма на матче с "Партизаном"
-
1
Решили сломать стереотипы о центральных матчах и посмотреть "Славия" - "Барселона". А там все очень неоднозначно! Тер Штеген занял место Месси?
-
Сульшер: "Кейн - один из лучших, но он играет в "Тоттенхэме"
-
1
Конор Макгрегор рассказал, за кого будет болеть на Евро-2020
-
АПЛ подготовила предложения об изменениях в календаре чемпионата в связи с ЧМ-2022
-
Два европейских топ-клуба поборются зимой за Томаса Мюллера
-
1
Президент "Ювентуса": "Роналду заслуживает выиграть "Золотой мяч"
-
Аршавин прокомментировал поражение "Зенита" от "РБ Лейпциг"
-
1
"Реалу" в этом сезоне нужно 11 ударов для одного гола
-
2
Колосков - о возвращении пива на футбольные стадионы: "Я бы ещё и водку разрешил"
-
2
Голы в ворота "Локомотива" и "Зенита" претендуют на звание лучшего в 3-м туре группового этапа Лиги Чемпионов
-
1
Экс-теннисист Сафин - о "Спартаке": "Команда ни о чём"
-
1
Лукас Сантос не сталкивался с расизмом в России
-
Абрамович в конце прошлого сезона отказался продавать "Челси"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|13
|29
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|13
|29
|3
|Краснодар
|13
|27
|4
|Ростов
|13
|26
|5
|ЦСКА Москва
|13
|26
|6
|Урал
|13
|17
|7
|Крылья Советов
|13
|17
|8
|Уфа
|13
|16
|9
|Арсенал Тула
|13
|15
|10
|Рубин
|13
|15
|11
|Спартак Москва
|13
|15
|12
|Оренбург
|13
|14
|13
|Сочи
|13
|13
|14
|Ахмат
|13
|12
|15
|Динамо Москва
|13
|11
|16
|Тамбов
|13
|8