Конор МакГрегор ведёт переговоры о покупке "Селтика"

Фото инстаграм Конора МакГрегора

Бывший чемпион UFC Конор МакГрегор рассказал о своих планах стать владельцем футбольного клуба.

"Собираюсь ли я купить "Манчестер Юнайтед"? Честно говоря, речь о "Селтике". Я определённо заинтересован в том, чтобы обзавестись спортивной командой! Мне нравятся "Селтик" и "МЮ". Я открыт к предложениям. Чувствую, что я в состоянии принести большую пользу какому-либо клубу", - сказал МакГрегор, общаясь с подписчиком в твиттере.

Напомним, что состояние ирландского бойца оценивается в 252 миллиона долларов.

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