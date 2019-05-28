Конов: "Кононов остается в "Спартаке"

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Конов: "Кононов остается в "Спартаке"

Главный спортивный редактор "Первого канала" Василий Конов рассказал об итогах заседания совета директоров "Спартака".

"Да, Олег Кононов, не выполнил ни одной задачи на сезон и был негативно оценен клубом, СМИ и фанатами. Однако он сохранил свой пост и будет тренировать "Спартак" в следующем сезоне. Удивительное рядом", - заявил Конов.

Кроме того, Конов сообщил, что наставник "Спартака-2" Виктор Булатов и тренер молодежной команды Алексей Лунин также не будут уволены.

Кононов работает в "Спартаке" с ноября прошлого года. Под его руководством клуб финишировал на пятом месте в РПЛ.

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