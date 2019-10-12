Конов назвал еще одного кандидата на пост тренера "Динамо"

Теги динамо москварашид рахимов

Конов назвал еще одного кандидата на пост тренера "Динамо"

Спортивный журналист Василий Конов назвал имя еще одного кандидата на пост тренера московского "Динамо".

"Кроме Луческу еще рассматривают Рашида Рахимова. Однако руководство клуба еще согласовало кандидатуру. Но в клубе такое положение дел, что, возможно, для начала придется назначать новое руководство, а потом наставника", - заявил Конов.

Напомним, что ранее клуб отправил в отставку Дмитрия Хохлова и назначил и.о. тренера Кирилла Новикова. После 12 туров "Динамо" идет в РПЛ на 15-м месте.

Последним местом работы Рахимова был "Ахмат", который он покинул две недели назад.

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