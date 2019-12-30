Конов: "Предметных переговоров по Чалову нет"

Журналист Василий Конов в своем телеграме заявил, что ЦСКА на данный момент не ведет переговоров о трансфере форварда Федора Чалова.

"Предметных переговоров по Чалову на данный момент нет", - написал Конов.

Напомним, в летнее трансферное окно ЦСКА не захотел продавать Чалова в "Кристал Пэлас".

Ранее сообщалось, что в игроке заинтересован "Брайтон".

В нынешнем сезоне чемпионата России Чалов провел 19 матчей, забив 5 голов и сделав 2 ассиста.

А еще: Клуб АПЛ готовит предложение по Чалову| http://soccernews.ru