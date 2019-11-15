Конов сообщил о смене главы судейского комитета РФС
Главный спортивный редактор "Первого канала" Василий Конов заявил, что в РФС поменялся глава судейского комитета.
"Судейская реформа началась. Мне стало известно, что Ашот Хачатурянц занял пост главы судейского комитета. Максим Митрофанов с огромной командой разрабатывал основные положения реформы. Сегодня появится еще больше информации.
Ожидается улучшение ситуации и уменьшение критики. При таких обстоятельствах снизится давление на судейский корпус и вырастет поддержка арбитров", - написал Конов в телеграме.
Отметим, что никаких официальных заявлений от РФС не поступало и на их сайте главой судейского комитета все еще является Николай Левников.
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