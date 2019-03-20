Конов: "Зенит" не планирует искать замену Семаку"
Главный спортивный редактор "Первого канала" Василий Конов заявил, что "Зенит" не занимается поиском нового тренера.
Ранее сообщалось, что "Зенит" вел переговоры с экс-тренером "Спартака" Массимо Каррерой.
"Ранее появившаяся информация не соответствует действительности. "Зенит" верит в Сергея Семака и не планирует искать ему замену" - заявил Конов.
Семак возглавил "Зенит" в конце мая прошлого года. Специалист заключил с клубом двухлетнее соглашение с опцией продления еще на один год.
После 20 туров "Зенит" возглавляет турнирную таблицу РПЛ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|41
|2
|ЦСКА Москва
|20
|36
|3
|Локомотив Москва
|20
|35
|4
|Краснодар
|20
|35
|5
|Спартак Москва
|20
|33
|6
|Ростов
|20
|29
|7
|Рубин
|20
|28
|8
|Ахмат
|20
|27
|9
|Арсенал Тула
|20
|27
|10
|Оренбург
|19
|26
|11
|Крылья Советов
|19
|24
|12
|Динамо Москва
|20
|23
|13
|Урал
|20
|23
|14
|Анжи
|20
|18
|15
|Уфа
|20
|16
|16
|Енисей Красноярск
|20
|11