Конов: "Зенит" не планирует искать замену Семаку"

Главный спортивный редактор "Первого канала" Василий Конов заявил, что "Зенит" не занимается поиском нового тренера.

Ранее сообщалось, что "Зенит" вел переговоры с экс-тренером "Спартака" Массимо Каррерой.

"Ранее появившаяся информация не соответствует действительности. "Зенит" верит в Сергея Семака и не планирует искать ему замену" - заявил Конов.

Семак возглавил "Зенит" в конце мая прошлого года. Специалист заключил с клубом двухлетнее соглашение с опцией продления еще на один год.

После 20 туров "Зенит" возглавляет турнирную таблицу РПЛ.

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