Коновалов о своем рейтинге в игре: "Пора продать себя в "Барселону"

Теги рубинигорь коноваловбарселона

Коновалов о своем рейтинге в игре: "Пора продать себя в "Барселону"

Хавбек "Рубина" Игорь Коновалов высказался о своем высоком рейтинге в новой части игры "Футбольный менеджер".

"Очень приятно. Пора приобрести игру и продать себя в "Барселону", - заявил игрок.

Отметим, что создатели включили Коновалова в десятку самых потенциальных футболистов России, уделив внимание его технике и передачам.

Коновалов выступает за "Рубин" с 2017 года. В этом сезоне на счету 23-летнего игрока один гол в 16 играх.

Читайте также: "Вест Хэм" никогда не был топ-клубом, но ему открыто симпатизируют как минимум 5 знаменитых девушек! Узнаем кто и почему. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 13 ноября

Главные новости дня: 13 ноября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 16 36
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 16 31
3 Ростов Ростов 16 30
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 16 30
5 Краснодар Краснодар 16 30
6 Спартак Москва Спартак Москва 16 21
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 16 19
8 Оренбург Оренбург 16 19
9 Урал Урал 16 19
10 Уфа Уфа 16 18
11 Динамо Москва Динамо Москва 16 18
12 Крылья Советов Крылья Советов 16 18
13 Рубин Рубин 16 17
14 Тамбов Тамбов 16 17
15 Ахмат Ахмат 16 15
16 Сочи Сочи 16 13
Полная таблица

топ-5 тегов