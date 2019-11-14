Коновалов о своем рейтинге в игре: "Пора продать себя в "Барселону"

Хавбек "Рубина" Игорь Коновалов высказался о своем высоком рейтинге в новой части игры "Футбольный менеджер".

"Очень приятно. Пора приобрести игру и продать себя в "Барселону", - заявил игрок.

Отметим, что создатели включили Коновалова в десятку самых потенциальных футболистов России, уделив внимание его технике и передачам.

Коновалов выступает за "Рубин" с 2017 года. В этом сезоне на счету 23-летнего игрока один гол в 16 играх.

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