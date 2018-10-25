Консейсау: "Локомотив" потерял шансы на выход из группы ЛЧ"

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Консейсау: "Локомотив" потерял шансы на выход из группы ЛЧ"Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау после матча 3-го тура группового турнира Лиги Чемпионов с "Локомотивом" (3:1) заявил, что москвичи уже могут не надеяться на выход из группы.

"Мы всегда хотим побеждать, не важно, какой следующий матч. И с "Локомотивом" мы будем играть на победу, несмотря на турнирную ситуацию. В нашей группе еще ничего не решено, здесь все команды ровные. Есть три команды приблизительно с равным количеством очков. Да, "Локомотив" свои шансы потерял, остальные же будут бороться", - отметил он. | soccernews.ru

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