Консейсау: "Мы приехали решить очень сложную задачу"

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Консейсау: "Мы приехали решить очень сложную задачу"Фото: Твиттер @FCPorto
Наставник "Порту" Сержиу Консейсау высказался касательно предстоящего ответного матча 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Челси".

"Мы уверены в себе. Конечно, нам предстоит решить сложнейшую задачу. Но мы приехали сюда именно за тем, чтобы эту задачу решить. Мы защищаем честь великого клуб и потому всегда испытываем особенные чувства.

В таких матчах, как этот, можно дорого заплатить, если броситься вперед всей командой с первых секунд.

Нам нужно сыграть компактно и быть сплоченным коллективом. Предстоит не только забивать, но и сохранить собственные ворота на замке. В первом матче мы сыграли неплохо, но далеко не идеально. В противном случае мы бы победили.

Постараемся показать еще более качественную командную игру в ответной встрече", – приводит слова Консейсау официальный сайт УЕФА.

Напомним, что первая встреча команд завершилась гостевой победой "Челси" со счетом 2:0. 
Ответный поединок состоится во вторник, 13 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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