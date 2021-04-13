Консейсау: "Мы приехали решить очень сложную задачу"
Фото: Твиттер @FCPorto
Наставник "Порту" Сержиу Консейсау высказался касательно предстоящего ответного матча 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Челси".
"Мы уверены в себе. Конечно, нам предстоит решить сложнейшую задачу. Но мы приехали сюда именно за тем, чтобы эту задачу решить. Мы защищаем честь великого клуб и потому всегда испытываем особенные чувства.
В таких матчах, как этот, можно дорого заплатить, если броситься вперед всей командой с первых секунд.
Нам нужно сыграть компактно и быть сплоченным коллективом. Предстоит не только забивать, но и сохранить собственные ворота на замке. В первом матче мы сыграли неплохо, но далеко не идеально. В противном случае мы бы победили.
Постараемся показать еще более качественную командную игру в ответной встрече", – приводит слова Консейсау официальный сайт УЕФА.
Напомним, что первая встреча команд завершилась гостевой победой "Челси" со счетом 2:0.
Ответный поединок состоится во вторник, 13 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
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