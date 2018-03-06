Консейсау поделился ожиданиями от матча с "Ливерпулем"

Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау поделился мыслями перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".

"Пять голов не являются реальным отражением разницы в силе двух команд. "Ливерпуль" был невероятно эффективен в первом матче, но всё могло пойти по-другому. Мы конкурентоспособная команда, которая всегда стремится забивать голы и искать баланс в игре. В Португалии у нас лучшая защита и лучшая атака. На "Энфилде" нам понадобится и то, и другое" - цитирует Консейсау официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч "Ливерпуль" - "Порту" состоится сегодня в 22:45 по московскому времени. Первая встреча между этими командами завершилась победой "красных" со счётом 5:0.

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