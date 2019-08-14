Консейсау прокомментировал вылет "Порту" из Лиги Чемпионов после поражения от "Краснодара"

Наставник "Порту" Сержиу Консейсау высказался после поражения от "Краснодара" в матче третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов, которое привело к вылету "драконов" из турнира.

"Ужасный результат. Мы быстро пропустили из-за недостатка внимания, а в моменте со вторым голом нам не повезло с отскоками. В перерыве мы поговорили с ребятами, и они фантастически отреагировали. Игроки верили, что могут всё исправить.

Никто не любит проигрывать. Место "Порту" в Лиге Чемпионов, а не в Лиге Европы. Я понимаю разочарование болельщиков. Мы чувствуем то же самое", - приводит слова Консейсау A Bola.

Напомним, что "Порту" добыл минимальную победу над "Краснодаром" в первой игре, однако в ответке сильнее были "быки", выигравшие 3:2. За счёт правила гостевого гола в раунд плей-офф квалификации ЛЧ прошла российская команда.

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