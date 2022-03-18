Консорциум Джона Терри хочет купить долю в "Челси"

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Консорциум Джона Терри хочет купить долю в "Челси"

Фото инстаграм Джона Терри

Консорциум True Blue претендует на покупку 10 процентов акций лондонского "Челси", сообщает Goal.com.

По информации источника, у группы компаний есть 250 миллионов фунтов на сделку.

True Blue возглавляет бывший капитан "синих" Джон Терри. Также в консорциуме участвует экс-футболистка "Челси" Клер Реферти.

Напомним, что действующий владелец клуба Роман Абрамович вынужден расстаться со своим активом из-за британских санкций.

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