Константин Генич получил аккредитацию на матчи Евро-2020

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Константин Генич получил аккредитацию на матчи Евро-2020Фото: инстаграм Генича/Автор неизвестен

Комментатор Матч ТВ Константин Генич в итоге все-таки получил аккредитацию на чемпионат Европы.

Генич на своей странице в твиттере выложил фото удостоверения, подтверждающего, что он аккредитован на турнир.

"Все хорошо – когда хорошо заканчивается!" – написал он в твиттере.

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