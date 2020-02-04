Константин Хабенский стал послом Санкт-Петербурга на Евро-2020

Теги чемпионат европы

Константин Хабенский стал послом Санкт-Петербурга на Евро-2020

Известный актер, основатель фонда помощи детям с опухолями мозга Константин Хабенский стал послом Санкт-Петербурга на Евро-2020.

Напомним, Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы. На данный момент известны 20 участников из 24. Оставшиеся определяться в марте по итогам стыковых матчей.

В Санкт-Петербурге состоится четыре матча турнира.

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