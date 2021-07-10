Константин Марадишвили рассказал о целях ЦСКА на предсезонке

Фото: инстаграм Марадишвили/Автор неизвестен

Хавбек московского ЦСКА Константин Марадишвили после очередного матча в рамках предсезонной подготовки рассказал о целях и состоянии команды.

"Соперники на сборах все нелегкие, играть непросто. Нужно отдать должное оппонентам, они тоже неплохо смотрелись. Мы старались выполнить установку тренера, реализовать его заготовки и замыслы. Забили гол, могли отличиться еще, получили хорошую нагрузку и будем готовиться к следующему матчу.

Каждый день работы идет нам на пользу, мы многое прошли, изучили, но еще продолжаем знакомиться с требованиями Алексея Владимировича, тренерского штаба. Всегда есть некоторые нюансы, в которые нужно вникать дополнительно. Для этого у нас есть время до конца сборов и еще несколько дней в Москве. Задача — подойти к стартовому туру чемпионата страны в полной готовности.

В чем главная фишка Алексея Березуцкого? Дисциплина в обороне. Мы много над этим работаем над ней, тренер объясняет нам тактические моменты, которые с этим связаны. Если мы не пропустим, мы уже не проиграем. А дальше надо будет найти свои моменты", — приводит слова Марадишвили официальный сайт ЦСКА.

В матче против " Адмира Ваккер" ЦСКА победил со счетом 1:0 благодаря голу Ильзата Ахметова на 51-й минуте.

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