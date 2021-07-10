Константин Марадишвили рассказал о целях ЦСКА на предсезонке
Фото: инстаграм Марадишвили/Автор неизвестен
Хавбек московского ЦСКА Константин Марадишвили после очередного матча в рамках предсезонной подготовки рассказал о целях и состоянии команды.
"Соперники на сборах все нелегкие, играть непросто. Нужно отдать должное оппонентам, они тоже неплохо смотрелись. Мы старались выполнить установку тренера, реализовать его заготовки и замыслы. Забили гол, могли отличиться еще, получили хорошую нагрузку и будем готовиться к следующему матчу.
Каждый день работы идет нам на пользу, мы многое прошли, изучили, но еще продолжаем знакомиться с требованиями Алексея Владимировича, тренерского штаба. Всегда есть некоторые нюансы, в которые нужно вникать дополнительно. Для этого у нас есть время до конца сборов и еще несколько дней в Москве. Задача — подойти к стартовому туру чемпионата страны в полной готовности.
В чем главная фишка Алексея Березуцкого? Дисциплина в обороне. Мы много над этим работаем над ней, тренер объясняет нам тактические моменты, которые с этим связаны. Если мы не пропустим, мы уже не проиграем. А дальше надо будет найти свои моменты", — приводит слова Марадишвили официальный сайт ЦСКА.
В матче против " Адмира Ваккер" ЦСКА победил со счетом 1:0 благодаря голу Ильзата Ахметова на 51-й минуте.
Также не пропустите: Талалаев высказался о возможной работе в сборной России. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 9 июля
-
"Барселона" хочет продать Брэйтуэйта
-
Константин Марадишвили рассказал о целях ЦСКА на предсезонке
-
Агент Лунева высказался о возможном переходе игрока в "Спартак"
-
Талалаев высказался о возможной работе в сборной России
-
Нападающий киевского "Динамо" Супряга близок к переходу в клуб Серии А
-
"Милан" согласовал трансфер Жиру
-
Бонуччи поделился ожиданиями от матча против Англии в финале Евро-2020
-
Стоунз рассказал об атмосфере внутри сборной Англии
-
"Динамо" Киев подписало игрока ЦСКА
-
"Спартаку" вручили серебрянные медали РПЛ (фото)
-
Манчини высказался перед финал Евро-2020
-
Мбаппе попал на обложку очередной части FIFA
-
Кудряшов отреагировал на уход Черчесова из сборной
-
Андрей Шевченко поделился ожиданиями от финала Евро-2020
-
Руй Кошта стал новым президентом "Бенфики"
-
Саутгейт высказался о сборной Италии перед финалом Евро-2020
-
Сарри высказался о назначении Моуринью в "Рому"
-
Главный тренер сборной Бразилии рассказал как будет играть против Месси в финале Кубка Америки
-
Джикия поблагодарил Черчесова за работу в сборной