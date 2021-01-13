Константин Рауш рассказал о предложениях из Европы и США

Бывший защитник московского "Динамо" и сборной России Константин Рауш рассказал, что у него есть предложения от европейских и американских клубов.

"Не был удивлен тем, что "Динамо" не продлило со мной контракт. Мне сказали, что у них другие планы — они хотят омолодить состав. Я это воспринял профессионально, потому что был предупрежден заранее,

Есть пара предложений от клубов Европы, уже прошло несколько встреч. Есть варианты в США, мне это всегда было интересно. По России ни от кого ничего не слышал пока, мне никто не звонил", - приводит слова Рауша "Матч ТВ".

30-летний Рауш в настоящее время является свободным агентом и может перейти в другой клуб бесплатно. За "Динамо" он выступал с 2018 по 2020 годы, провел за клуб 48 матчей, забил два гола и отдал восемь результативных передач. Также играл за "Ганновер", "Штутгарт", "Дармштадт" и "Кельн". За сборную России сыграл 9 матчей.

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