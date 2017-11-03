Конте: "Абрамович приезжал на базу "Челси" и это нормально"
Главный тренер "Челси" Антонио Конте опроверг информацию о своем конфликте с владельцем клуба Романом Абрамовичем.
"Господин Абрамович побывал на клубной базе и следил за тренировкой. Он общался со мной и футболистами и это совершенно нормально. Мы говорили с ним о предстоящем матче с "Борнмутом", а также обсудили предыдущий поединок с "Ромой", - приводит слова Конте Goal.com.
Ранее сообщалось, что Абрамович недоволен Конте и собирается его уволить.
Не пропустите: Фабрегас: "Игроки "Челси" недовольны работой Конте? Это неправда". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|10
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|Манчестер Юнайтед
|10
|23
|3
|Тоттенхэм
|10
|20
|4
|Челси
|10
|19
|5
|Арсенал Лондон
|10
|19
|6
|Ливерпуль
|10
|16
|7
|Уотфорд
|10
|15
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|14
|9
|Саутгемптон
|10
|13
|10
|Бернли
|9
|13
|11
|Лестер Сити
|10
|12
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|10
|12
|13
|Хаддерсфилд Таун
|10
|12
|14
|Сток Сити
|10
|11
|15
|Вест Бромвич Альбион
|10
|10
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|9
|17
|Суонси Сити
|10
|8
|18
|Эвертон
|10
|8
|19
|Борнмут
|10
|7
|20
|Кристал Пэлас
|10
|4