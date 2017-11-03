Конте: "Абрамович приезжал на базу "Челси" и это нормально"

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Конте: "Абрамович приезжал на базу "Челси" и это нормально"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте опроверг информацию о своем конфликте с владельцем клуба Романом Абрамовичем.

"Господин Абрамович побывал на клубной базе и следил за тренировкой. Он общался со мной и футболистами и это совершенно нормально. Мы говорили с ним о предстоящем матче с "Борнмутом", а также обсудили предыдущий поединок с "Ромой", - приводит слова Конте Goal.com.

Ранее сообщалось, что Абрамович недоволен Конте и собирается его уволить.

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