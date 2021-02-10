Конте адресовал оскорбительный жест президенту "Ювентуса"

Появились новые подробности конфликта между главным тренером миланского "Интера" Антонио Конте и президентом туринского "Ювентуса" Андреа Аньелли, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, в перерыве ответного полуфинального матча Кубка Италии "Ювентус" - "Интер" (0:0) Конте показал Аньелли средний палец.

После окончания встречи Аньелли произнес несколько оскорбительных фраз в адрес Конте.

Напомним, что в ходе матча у Конте возник конфликт с защитником "Ювентуса" Леонардо Бонуччи.

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