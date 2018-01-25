Конте: "Арсенал" забил "Челси" два странных гола"

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Конте: "Арсенал" забил "Челси" два странных гола"Главный тренер "Челси" Антонио Конте считает, что в матче 1/2 финала Кубка лиги (1:2) против "Арсенала" его команда пропустила "странные" голы.

"Мы крайне разочарованы, поскольку на этой стадии финал уже совсем близок. Мы хорошо провели текущий розыгрыш этого турнира и стремились дойти до решающего матча на "Уэмбли".

"Челси" мощно начал игру, быстро открыл счет, однако вскоре пропустил обидный гол после двойного рикошета. Сегодня оба мяча в наши ворота были забиты при странных обстоятельствах в моментах, когда нам просто не повезло. Матч проходил в равной борьбе, в которой могла победить как одна, так и другая сторона, однако на этот раз удача оказалась на стороне "Арсенала". В то же время, нам следует отдать должное команде Арсена Венгера, которая сумела добиться своей цели и выйти в финальный матч турнира", - сказал он.  | soccernews.ru

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