Конте: "Баркли может сыграть с "Манчестер Сити"

Теги челсиросс барклиантонио конте

Конте: "Баркли может сыграть с "Манчестер Сити"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что полузащитник его команды Росс Баркли восстановился после травмы.

"На этой неделе Баркли тренировался в общей группе и полностью восстановился после травмы. Он может сыграть с "Манчестер Сити". Перед матчем я решу, стоит ли включать его в заявку или он пропустит еще неделю", - приводит слова Конте официальный сайт клуба.

Напомним, что 24-летний Баркли перешел в "Челси" из "Эвертона" в январе за 17 миллионов евро. Хавбек успел провести за лондонцев три матча, но затем на месяц выбыл из строя из-за травмы.

Не пропустите: Мората способствует переходу Иско в "Челси". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Римская битва: "Лацио" принимает "Ювентус"

Римская битва: "Лацио" принимает "Ювентус"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 28 75
2 Манчестер Юнайтед 28 59
3 Ливерпуль 28 57
4 Тоттенхэм 28 55
5 Челси 28 53
6 Арсенал Лондон 28 45
7 Бернли 28 37
8 Лестер Сити 28 36
9 Эвертон 28 34
10 Уотфорд 28 33
11 Борнмут 28 32
12 Брайтон & Хоув Альбион 28 31
13 Вест Хэм Юнайтед 28 30
14 Хаддерсфилд Таун 28 30
15 Ньюкасл Юнайтед 28 29
16 Саутгемптон 28 27
17 Кристал Пэлас 28 27
18 Суонси Сити 28 27
19 Сток Сити 28 26
20 Вест Бромвич Альбион 28 20
Полная таблица

топ-5 тегов