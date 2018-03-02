Конте: "Баркли может сыграть с "Манчестер Сити"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что полузащитник его команды Росс Баркли восстановился после травмы.

"На этой неделе Баркли тренировался в общей группе и полностью восстановился после травмы. Он может сыграть с "Манчестер Сити". Перед матчем я решу, стоит ли включать его в заявку или он пропустит еще неделю", - приводит слова Конте официальный сайт клуба.

Напомним, что 24-летний Баркли перешел в "Челси" из "Эвертона" в январе за 17 миллионов евро. Хавбек успел провести за лондонцев три матча, но затем на месяц выбыл из строя из-за травмы.

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