Конте: "Были близки к идеальной игре"

Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте дал комментарий по матчу своей команды против каталонской "Барселоны" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Мы были очень близки к идеальной игре. Мы допустили одну ошибку. Мы очень хорошо знаем что, когда вы совершаете ошибку против "Барселоны" и таких игроков, как Месси, Суарес и Иньеста, вы обязательно поплатитесь за нее.

Мне очень жаль, но я очень горжусь своими игроками. Они следовали тому плану на игру, который мы приготовили. Очень жаль, но сегодня нам немного не повезло.

Я думаю, что когда вы играете в таком матче, вы должны иметь план и уважительно относиться к силе соперника. Наш план был действительно хорош. Усилия игроков были великолепны. Мы говорим о счете 1:1, но, возможно, мы заслужили большего", - цитирует наставника "аристократов" ВВС.

Напомним, свой комментарий по матчу дал Виллиан. | soccernews.ru