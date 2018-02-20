Конте: "Челси" должен быть очень терпеливым в матче с "Барселоной"



Главный тренер "Челси" Антонио Конте рассуждает о предстоящем матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Барселоной".

"Как "Челси" будет справляться с Месси? Речь идет о лучшем игроке мира. Он может в одиночку решить исход матча и создать гол буквально из ничего. Мы говорим о фантастическом футболисте. Впрочем мы должны уделить внимание не только ему.

"Челси" должен быть очень терпеливым в матче с "Барселоной". Но при этом мы должны быть готовы забить гол в любой момент", - приводит слова Конте Sky Sports.

Матч "Челси" – "Барселона" состоится сегодня и начнется в 22:45 по московскому времени.

Не пропустите: Лондонская битва футбольных супертяжей: "Челси" принимает "Барселону". | http://soccernews.ru