Конте: "Челси" должен постараться показать свой максимум на финише сезона"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте надеется на то, что его команда обыграет "Ливерпуль" в матче 37-го тура чемпионата Англии.

Поединок между "Челси" и "Ливерпулем" состоится 6 мая в 18:30 по московскому времени.

"Конечно, "Ливерпуль" хочет завершить сезон наилучшим образом. Также и потому, что у них осталось всего два матча в АПЛ. Я не думаю, что матч в Лиге Чемпионов повлияет на них. Мы сосредоточены на том, чтобы финишировать наилучшим образом и бороться за место в четверке. Ситуация не в наших руках, но мы должны постараться и начать этот путь с победы над "Ливерпулем". У нас есть еще и финал в Кубке Англии, и, конечно, мы должны сделать довольными наших болельщиков. Мы должны постараться показать свой максимум на финише сезона", - сказал он.

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