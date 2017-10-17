Конте: "Челси" хотел купить Наингголана, но сейчас он игрок "Ромы"



Главный тренер "Челси" Антонио Конте подтвердил информацию, то он хотел видеть в своей команде полузащитника "Ромы" Раджу Наингголана.

"Я не люблю говорить об игроках другой команды. Ранее мы пытались купить Наингголана, но сейчас он футболист "Ромы". Я уважаю его и "Рому", а также уважаю своих игроков. Считаю неправильным обсуждать чужих футболистов. Раджа отличный игрок, но сейчас он наш соперник", – сказал Конте.

Напомним, что "Челси" и "Рома" сыграют между собой в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится в среду, 18 октября и начнется в 21:45 мск.

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