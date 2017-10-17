Конте: "Челси" хотел купить Наингголана, но сейчас он игрок "Ромы"

Теги челсиромараджа наингголанантонио конте

Конте: "Челси" хотел купить Наингголана, но сейчас он игрок "Ромы"
Главный тренер "Челси" Антонио Конте подтвердил информацию, то он хотел видеть в своей команде полузащитника "Ромы" Раджу Наингголана.

"Я не люблю говорить об игроках другой команды. Ранее мы пытались купить Наингголана, но сейчас он футболист "Ромы". Я уважаю его и "Рому", а также уважаю своих игроков. Считаю неправильным обсуждать чужих футболистов. Раджа отличный игрок, но сейчас он наш соперник", – сказал Конте.

Напомним, что "Челси" и "Рома" сыграют между собой в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится в среду, 18 октября и начнется в 21:45 мск.

Не пропустите: Кулибали может перейти в "Челси" за 60-70 миллионов. | http://soccernews.ru

комментарии
Пьянь

Наингголан - ублюдочная мразь.

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Почему разгром "Севильи" – это круто, но радоваться пока рано

Почему разгром "Севильи" – это круто, но радоваться пока рано

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 8 22
2 Манчестер Юнайтед 8 20
3 Тоттенхэм 8 17
4 Уотфорд 8 15
5 Челси 8 13
6 Арсенал Лондон 8 13
7 Бернли 8 13
8 Ливерпуль 8 13
9 Ньюкасл Юнайтед 8 11
10 Саутгемптон 8 9
11 Вест Бромвич Альбион 7 9
12 Хаддерсфилд Таун 8 9
13 Суонси Сити 8 8
14 Брайтон & Хоув Альбион 8 8
15 Вест Хэм Юнайтед 8 8
16 Эвертон 8 8
17 Сток Сити 8 8
18 Лестер Сити 7 5
19 Борнмут 8 4
20 Кристал Пэлас 8 3
Полная таблица

топ-5 тегов