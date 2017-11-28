Конте: "Челси" необходимо уделить серьезное внимание "Суонси"

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Конте: "Челси" необходимо уделить серьезное внимание "Суонси"
Главный тренер "Челси" Антонио Конте рассуждает о предстоящем матче 14-го тура чемпионата Англии против против "Суонси".

"Каждая игра в этой лиге очень тяжелая, и необходимо уделить серьёзное внимание "Суонси". В прошлом сезоне мы сыграли с ними вничью на выезде и победили дома - 3:1. Дома мы очень хорошо играли, но к концу первого тайма счёт был 1:1. Это будет нелегко, и нужно подходить к каждой игре с полной концентрацией, большим желанием и стремлением биться.

Пол Клемент является очень хорошим тренером, и в прошлом сезоне он проделал очень хорошую работу с "Суонси". Нелегко бороться за выживание в лиге. Я отношусь с большим уважением к Полу и его работе", - приводит слова Конте официальный сайт клуба.

Матч "Челси" - "Суонси" состоится 29 ноября и начнется в 22:45 мск.

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