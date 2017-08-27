Конте: "Челси" нужно больше игроков"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте хочет, чтобы клуб приобрел еще нескольких игроков.

"Трансферное окно закрывается через четыре дня и все это знают. Но я думаю, что клуб старается усилить состав. Мы участвуем в четырех турнирах в этом сезоне и я собираюсь активно использовать ротацию. Для этого мне нужно больше игроков", - приводит слова Конте Sky Sports.

Ранее сообщалось, что "Челси" интересуется Варди, Окслейд-Чемберленом, Дринквотером и Баркли.

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