Конте: "Челси" нужно финишировать в первой четверке"



Главный тренер "Челси" Антонио Конте рассуждает о предстоящем матче 33-го тура чемпионата Англии с "Вест Хэмом".

"Конечно, мы должны реально смотреть на вещи. В воскресенье мы потерпели тяжелое поражение. У нас была возможность сократить отставание от "Тоттенхэма". В то же время мы должны продолжать бороться, чтобы у нас была возможность попасть в Лигу Чемпионов в будущем сезоне. Это будет нелегко. Мы должны выкладываться на сто процентов, демонстрировать желание и стремление до конца сезона. Это должно стать нашей целью до завершения чемпионата.

"Вест Хэм" показывал хороший футбол в недавних матчах и добился хороших результатов. Они стараются оторваться от зоны вылета и хотят победить, но нам тоже нужны три очка. Это лондонское дерби и большой матч. Мы хотим сохранить возможность бороться за место в Лиге Чемпионов. Нам нужно финишировать в первой четверке.

Каждый должен продемонстрировать желание и стремление сражаться до конца сезона. Это очень важно для меня, моего тренерского штаба и моих игроков. Наши болельщики заслуживают этого", – приводит слова Конте официальный сайт клуба.

Матч "Челси" - "Вест Хэм" состоится 8 апреля и начнется в 18:30.

После 31 матча "Челси" занимает пятое место в Премьер-лиге и отстает от четвертой позиции на восемь очков.

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