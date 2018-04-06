Конте: "Челси" нужно финишировать в первой четверке"

Теги челсиантонио контеэвертон

Конте: "Челси" нужно финишировать в первой четверке"
Главный тренер "Челси" Антонио Конте рассуждает о предстоящем матче 33-го тура чемпионата Англии с "Вест Хэмом".

"Конечно, мы должны реально смотреть на вещи. В воскресенье мы потерпели тяжелое поражение. У нас была возможность сократить отставание от "Тоттенхэма". В то же время мы должны продолжать бороться, чтобы у нас была возможность попасть в Лигу Чемпионов в будущем сезоне. Это будет нелегко. Мы должны выкладываться на сто процентов, демонстрировать желание и стремление до конца сезона. Это должно стать нашей целью до завершения чемпионата.

"Вест Хэм" показывал хороший футбол в недавних матчах и добился хороших результатов. Они стараются оторваться от зоны вылета и хотят победить, но нам тоже нужны три очка. Это лондонское дерби и большой матч. Мы хотим сохранить возможность бороться за место в Лиге Чемпионов. Нам нужно финишировать в первой четверке.

Каждый должен продемонстрировать желание и стремление сражаться до конца сезона. Это очень важно для меня, моего тренерского штаба и моих игроков. Наши болельщики заслуживают этого", – приводит слова Конте официальный сайт клуба.

Матч "Челси" - "Вест Хэм" состоится 8 апреля и начнется в 18:30.

После 31 матча "Челси" занимает пятое место в Премьер-лиге и отстает от четвертой позиции на восемь очков.

Не пропустите: Клопп: "Не буду рисковать Салахом ради дерби с "Эвертоном". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Краснодар" обыгрывает "Зенит" и отправляет питерцев на пятое место РФПЛ

"Краснодар" обыгрывает "Зенит" и отправляет питерцев на пятое место РФПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 31 84
2 Манчестер Юнайтед 31 68
3 Ливерпуль 33 67
4 Тоттенхэм 32 67
5 Челси 31 56
6 Арсенал Лондон 31 51
7 Бернли 32 49
8 Лестер Сити 32 43
9 Эвертон 33 41
10 Ньюкасл Юнайтед 32 38
11 Борнмут 33 38
12 Уотфорд 33 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 32 35
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 32 32
16 Хаддерсфилд Таун 33 32
17 Кристал Пэлас 33 31
18 Саутгемптон 31 28
19 Сток Сити 33 27
20 Вест Бромвич Альбион 33 21
Полная таблица

топ-5 тегов