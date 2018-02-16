Конте: "Челси" очень не повезло с календарём между матчами с "Барселоной"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте пожаловался на плотный календарь своей команды между двумя матчами 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Барселоны".

"У нас будет три дня на подготовку к матчу с "Барселоной", но, в то же время, между этими встречами у нас будет три больших игры в чемпионате. Нам очень не повезло с календарём в этот период. "Челси" придётся сыграть с "Барселоной", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Кристал Пэлас" и снова с "Барселоной" - приводит слова Конте официальный сайт "синих".

Напомним, что первый матч между "Челси" и "Барселоной" состоится 20 февраля в Лондоне, а ответный - 14 марта в столице Каталонии.

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