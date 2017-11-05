Конте: "Челси" одержал важную победу"

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Конте: "Челси" одержал важную победу"
Главный тренер "Челси" Антонио Конте прокомментировал победу своей команды над "Манчестер Юнайтед" (1:0) в матче 16-го тура чемпионата Англии.

"Это важная победа. Матчи с "Манчестер Юнайтед" всегда означают многое. Мы хорошо знаем, что это очень сильный соперник. Такая победа добавит нам уверенности в своих силах. Мы сумели продемонстрировать настрой и страсть. Это помогло нам выиграть такой матч. У нашей команды есть характер, вне зависимости от того, проигрываем мы или выигрываем. В прошлом сезоне мы демонстрировали его в каждом матче. А в этом сезоне у нас было немало проблем. Но этот поединок показал, что мы можем, если хотим", - приводит слова Конте ВВС Sport.

После этого матча "Челси" занимает четвертое место в Премьер-лиге и отстает от идущего вторым "Манчестер Юнайтед" на одно очко.

Не пропустите: Гол Мораты приносит "Челси" победу над "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

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3 Тоттенхэм 11 23
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10 Хаддерсфилд Таун 11 15
11 Ньюкасл Юнайтед 11 14
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