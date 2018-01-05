Конте: "Челси" редко покупает тех игроков, которых я прошу"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что его не устраивает работа клуба на трансферном рынке.

"Я мало ожидаю от зимнего трансферного окна. "Челси" редко покупает тех игроков, которых я прошу. Я постоянно оказываюсь в тех клубах, которые экономят. Я просто делаю свою работу, а клуб должен работать на трансферном рынке. Если они смогут кого-то купить, это будет хорошо. Я все равно должен работать", - приводит слова Конте Sky Italia.

Ранее сообщалось, что интерес к Конте проявляет ПСЖ.

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