Конте: "Челси" займет то место, которое заслужит"

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Конте: "Челси" займет то место, которое заслужит"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте прокомментировал поражение своей команды от "Тоттенхэма" (1:3) в матче 32-го тура чемпионата Англии.

"Пропущенный гол в в концовке первого тайма сказался нашей уверенности в себе. Мы должны были выигрывать 2:0, но Эриксен забил фантастический гол. Во второй половине мы пытались выйти вперед, но "Тоттенхэм" был лучше. Мы в этом сезоне не слишком удачно действуем в завершении, поэтому и проиграли. 

Какие шансы на попадание в первую четверку? Сегодня мы упустили прекрасную возможность сократить отставание от "Тоттенхэма". Впереди семь матчей и мы должны сделать максимум от нас зависящее. "Челси" займет то место, которое заслужит. Бороться за титул в Премьер-лиге очень тяжело. В прошлом сезоне мы были чемпионами. Но всего два года назад клуб финишировал на десятом месте", - приводит слова Конте BBC.

После этого матча "Челси" остался на пятой позиции, но его отставание от четвертого места увеличилось до восьми очков.

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