Конте: "Челси" ждет очень важный матч с "Карабахом"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте рассуждает о предстоящем матче пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Карабаха".

"Мы должны быть предельно внимательными. "Карабах" дважды сыграл вничью с "Атлетико". Кроме того, "Роме" было очень сложно победить в Баку. Так что нас ждет очень важный матч. "Карабах" - очень хорошая команда. Она играет в футбол, любит контролировать мяч. В первой нашей встрече мы были удачливее, но Карабах не заслуживал такого количества пропущенных мячей".

"Нам важно двигаться от матча к матчу. Сейчас для нас приоритет - встреча с "Карабахом". Для начала нужно получить путевку в следующую стадию Лиги чемпионов — пока это главная задача. Затем подумаем о Ливерпуле", - приводит слова Конте официальный сайт УЕФА.

Матч "Карабах" - "Челси" состоится в среду, 22 ноября и начнется в 20:00 мск.

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