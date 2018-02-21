Конте дал четкий ответ по своему будущему в "Челси"

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Конте дал четкий ответ по своему будущему в "Челси"Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте дал четкий ответ по своему будущему в стане "аристократов".

"За 14 лет "Челси" менял тренера 10 раз, поэтому у руководства есть склонность к изменениям на тренерском "мостике". СМИ также по своей привычке пишут и говорят об этом в тот момент, когда появляются плохие результаты. Они уже давали заголовки о моем увольнении после дебютной игры в нынешнем сезоне против "Бернли".

Для меня это не проблема, на самом деле мне очень нравится давление. Я просто надеюсь, что это не повлияет на игроков. Я очень четко сказал, что у меня есть контракт до 2019-го года. Я намерен его уважать. По его завершению все может случиться.

Я доволен "Челси", но счастливы должны быть обе стороны. В нашей работе мы всегда должны держать сумку с вещами запакованной. Мое намерение - остаться здесь, но если что-то изменится, у меня будет несколько вариантов для продолжения карьеры", - цитирует 48-летнего специалиста Express.

Напомним, Конте поделился ожиданиями от ответного матча с "Барселоной". | soccernews.ru

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