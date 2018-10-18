Конте дал ответ "Реалу"

Известный итальянский тренер Антонио Конте дал ответ мадридскому "Реалу", который заинтересован в его услугах.

Так, по информации Il Corriere dello Sport, 49-летний специалист ответил согласием на предложение "сливочных" стать их новым наставником, если в ближайшее время клуб решит расстаться с Хуленом Лопетеги.

Последним клубом Конте был лондонский "Челси", из которого он был уволен летом этого года. Ранее он также тренировал "Ареццо", "Аталанту", "Бари", "Сиену", "Ювентус" и сборную Италии.

Напомним, Перес поставил ультиматум Лопетеги. | soccernews.ru