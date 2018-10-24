Конте дал ответ "Реалу"

Известный итальянский тренер Антонио Конте дал ответ мадридскому "Реалу", который заинтересован в его услугах.

Так, согласно информации TransfersLlVE, 49-летний специалист связался с руководством королевского клуба, чтобы заверить в том, что он готов к работе на "Сантьяго Бернабеу".

Ранее Конте работал с "Ареццо", "Бари", "Аталантой", "Сиеной", "Ювентусом", сборной Италией и "Челси". Последний уволил его летом этого года.

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