Конте дал ответ "Реалу"

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Конте дал ответ "Реалу"Известный итальянский тренер Антонио Конте дал ответ мадридскому "Реалу", который заинтересован в его услугах.

Так, согласно информации TransfersLlVE, 49-летний специалист связался с руководством королевского клуба, чтобы заверить в том, что он готов к работе на "Сантьяго Бернабеу".

Ранее Конте работал с "Ареццо", "Бари", "Аталантой", "Сиеной", "Ювентусом", сборной Италией и "Челси". Последний уволил его летом этого года.

Напомним, Лопетеги высказался о предстоящем Эль Класико. | soccernews.ru

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