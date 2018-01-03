Конте: "Давид Луис и Батшуайи могут покинуть "Челси", если захотят"



Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что он согласен расстаться с защитником Давидом Луизом и нападающим Миши Батшуайи.

"Я сам был футболистом и понимаю, что каждый игрок хочет попасть на Чемпионат Мира. Мне важно, чтобы все мои игроки были довольны положением в команде и работали на максимуме. Поэтому я не хочу кого-то удерживать силой. Но у нас не так много игроков, чтобы я мог с кем-то расстаться, не найдя подходящую замену", - приводит слова Конте The Telegraph.

В этом сезоне 24-летний Батшуайи провел за "Челси" 19 матчей во всех турнирах и забил 7 голов. На счету 30-летнего Луиза 2 мяча в 13 поединках.

Не пропустите: "Челси" предложил 35 миллионов евро за Тригероса. | http://soccernews.ru