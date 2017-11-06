Конте: "Давид Луиз должен много работать, иначе он будет сидеть на "скамейке" запасных или выставлен на трансфер"

Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте прояснил ситуацию с будущим защитника его команды Давида Луиза.

"Есть ли будущее у Луиза в "Челси"? Я не знаю. Он должен много работать, иначе он будет сидеть на "скамейке" для запасных или выставлен на трансфер ", - приводит слова наставника "аристократов" Sky Sports.

Напомним, Конте прокомментировал победу своей команды над "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru