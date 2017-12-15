Конте: "Давида Луиза сильно воспалилось колено"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте рассказал о травме бразильского защитника Давида Луиза.

"У Давида сильно воспалилось колено, и наш врач пытается разобраться в этой ситуации. Очень важно ежедневно оценивать эту проблему и пытаться её решить. Я не знаю, когда он будет готов вернуться в строй, но, несомненно, наш врач и медицинский штаб стараются разобраться в этой ситуации. Игрок работает отдельно, и последние дни он провёл в бассейне. Сегодня он был на поле и старался немного бегать, но делал это очень медленно. Это серьёзная проблема, но мы надеемся решить её как можно скорее.

Каждый игрок расстраивается, если не играет, особенно когда у него травма. Разумеется, из-за травмы возникает сильное разочарование, потому что каждый игрок хочет тренироваться и иметь возможность усложнить выбор тренера. Я понимаю это, потому что сам был игроком и получал травмы. Я чувствовал себя ужасно и был огорчён, потому что мне хотелось иметь возможность тренироваться, конкурировать за место в составе, но травмы – часть профессии", - цитирует Конте официальный сайт "Челси".

В этом сезоне 30-летний Луиз провел за "Челси" 13 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.

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