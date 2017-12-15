Конте: "Давида Луиза сильно воспалилось колено"

Теги челсидавид луизантонио конте

Конте: "Давида Луиза сильно воспалилось колено"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте рассказал о травме бразильского защитника Давида Луиза.

"У Давида сильно воспалилось колено, и наш врач пытается разобраться в этой ситуации. Очень важно ежедневно оценивать эту проблему и пытаться её решить. Я не знаю, когда он будет готов вернуться в строй, но, несомненно, наш врач и медицинский штаб стараются разобраться в этой ситуации. Игрок работает отдельно, и последние дни он провёл в бассейне. Сегодня он был на поле и старался немного бегать, но делал это очень медленно. Это серьёзная проблема, но мы надеемся решить её как можно скорее. 

Каждый игрок расстраивается, если не играет, особенно когда у него травма. Разумеется, из-за травмы возникает сильное разочарование, потому что каждый игрок хочет тренироваться и иметь возможность усложнить выбор тренера. Я понимаю это, потому что сам был игроком и получал травмы. Я чувствовал себя ужасно и был огорчён, потому что мне хотелось иметь возможность тренироваться, конкурировать за место в составе, но травмы – часть профессии", - цитирует Конте официальный сайт "Челси".

В этом сезоне 30-летний Луиз провел за "Челси" 13 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.

Не пропустите: Давид Луиз может перейти в "Баварию". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

"Реал" сразится с "Гремио" в финале клубного чемпионата мира

"Реал" сразится с "Гремио" в финале клубного чемпионата мира

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 16 46
2 Манчестер Юнайтед 16 35
3 Челси 17 35
4 Бернли 17 31
5 Ливерпуль 16 30
6 Арсенал Лондон 16 29
7 Тоттенхэм 16 28
8 Лестер Сити 16 23
9 Уотфорд 16 22
10 Эвертон 16 19
11 Саутгемптон 16 18
12 Хаддерсфилд Таун 17 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 16 17
14 Борнмут 16 16
15 Сток Сити 17 16
16 Ньюкасл Юнайтед 16 15
17 Вест Бромвич Альбион 16 13
18 Вест Хэм Юнайтед 16 13
19 Суонси Сити 16 12
20 Кристал Пэлас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов