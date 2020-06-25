Конте дисквалифицирован на один матч, Шкриньяр пропустит три игры

Дисциплинарный комитет Серии А наказал главного тренера "Интера" Антонио Конте и защитника команды Милана Шкриньяра за нарушения в матче 27-го тура чемпионата Италии с "Сассуоло" (3:3).

50-летний специалист получил в этой встрече пятое предупреждение, из-за чего автоматически пропустит следующий матч. Шкриньяр из-за удаления пропустит следующие три матча.

В 28-м туре Серии А "Интер" в гостях сыграет с "Пармой". Встреча состоится 28 июня.

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